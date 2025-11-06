Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει ακόμα φθινόπωρο και τα Χριστούγεννα να αργούν, όμως για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου οι γιορτές ξεκίνησαν ήδη! Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας, εμφανώς ανυπόμονος να μπει στο πνεύμα των γιορτών, αποφάσισε να στολίσει το σπίτι του από νωρίς, χαρίζοντάς μας μια πρώτη γεύση από τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Αναλυτικότερα, αυτές τις ημέρες, ο μικρός Πάρης βρίσκεται στην Αθήνα, περνώντας ποιοτικό χρόνο με τον πατέρα του. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, θέλοντας να κάνει την παραμονή του γιου του ακόμα πιο ξεχωριστή και μαγική, αποφάσισε να του κάνει μια τρυφερή έκπληξη και να γεμίσει το σπίτι με γιορτινή λάμψη.

Έτσι, το χριστουγεννιάτικο δέντρο στήθηκε και στολίστηκε με λαμπάκια, γυάλινες μπάλες και στολίδια, μετατρέποντας το σαλόνι σε έναν μικρόκοσμο με πολύ γιορτινή διάθεση.

Ο ίδιος ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον στόλισμο στα social media, όπου αποκάλυψε τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα.

Στα βίντεο και τις φωτογραφίες, το μοντέλο φαίνεται χαρούμενο και ενθουσιασμένο, τονίζοντας ότι όλη η διαδικασία έγινε με σκοπό να τη μοιραστεί με τον Πάρη και να τον εκπλήξει.

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει την τρυφερή και δοτική πλευρά του Δημήτρη Αλεξάνδρου ως πατέρα, ο οποίος φροντίζει να δημιουργεί αξέχαστες στιγμές για τον γιο του.

Δείτε παρακάτω το στιγμιότυπο: