Ντόναλντ Τραμπ: Τα αποτελέσματα στο Ιράν θα είναι καταπληκτικά – Αν είναι έξυπνοι οι νέοι ηγέτες θα έχει σπουδαίο μέλλον η χώρα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με νέο μήνυμα του αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις που αναμένονται με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social αν οι νέοι ηγέτες του Ιράν είναι έξυπνοι τότε η χώρα θα έχει ένα σπουδαίο μέλλον.

«Το Ισραήλ ποτέ δεν με έπεισε να μπω στον πόλεμο με το Ιράν, τα αποτελέσματα της 7ης Οκτωβρίου, πρόσθεσαν στην άποψή μου ότι το Ιράν ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ να έχει ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ.

Παρακολουθώ και διαβάζω τους FAKE NEWS, τους ειδικούς και τις δημοσκοπήσεις με απόλυτη δυσπιστία. Το 90% αυτών που λένε είναι ψέματα και επινοημένες ιστορίες, και οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες, όπως ακριβώς στημένες ήταν και οι προεδρικές εκλογές του 2020.

Όπως ακριβώς τα αποτελέσματα στη Βενεζουέλα, για τα οποία δεν αρέσει στα μέσα ενημέρωσης να μιλάνε, τα αποτελέσματα στο Ιράν θα είναι καταπληκτικά – Και αν οι νέοι ηγέτες του Ιράν (Αλλαγή Καθεστώτος!) είναι έξυπνοι, το Ιράν μπορεί να έχει ένα σπουδαίο και ευημερούν μέλλον! Πρόεδρε DJT» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.