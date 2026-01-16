Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Οι άνθρωποι γκρεμίζουν μόνοι τους την εικόνα που είχες για εκείνους»

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram επέλεξε να τοποθετηθεί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα που προκάλεσε αίσθηση και συζητήθηκε έντονα. Η κίνηση αυτή του γνωστού επιχειρηματία ήρθε αμέσως μετά τις αιχμηρές αναφορές της Ιωάννας Τούνη σχετικά με την κατάσταση της υγείας του γιου τους, δίνοντας μια νέα διάσταση στην επικοινωνία του πρώην ζευγαριού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε με τους ακολούθους του μια φράση που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως απάντηση στα όσα έχουν προηγηθεί μεταξύ τους.

Ο ίδιος φάνηκε να εκφράζει την απογοήτευσή του, αφήνοντας να εννοηθεί πως η στάση της πλευράς της Ιωάννας Τούνη έχει επηρεάσει την άποψη που είχε διαμορφώσει για εκείνη.

Παράλληλα με το γραπτό μήνυμα, ο επιχειρηματίας ανάρτησε ένα τρυφερό βίντεο από την περίοδο των καλοκαιρινών του διακοπών. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο ίδιος καταγράφεται σε μια ήρεμη νυχτερινή στιγμή στην παραλία μαζί με τον γιο του και έναν στενό του φίλο, την ώρα που ανάβουν μια φωτιά δίπλα στο κύμα.

«Μην βιάζεσαι! Οι άνθρωποι γκρεμίζουν μόνοι τους την εικόνα που είχες για εκείνους» έγραψε στην ανάρτηση, αφήνοντας αιχμές προς την Ιωάννα Τούνη.

Δείτε παρακάτω το insta story του Δημήτρη Αλεξάνδρου: