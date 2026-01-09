Ιωάννα Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου – Στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα με τον μπαμπά του»

Η 9η Ιανουαρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ημερομηνία για την Ιωάννα Τούνη, καθώς γιορτάζει τα τρίτα γενέθλια του γιου της, Πάρη. Ο μικρός ήρθε στη ζωή το 2022, καρπός του έρωτά της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, αλλάζοντας οριστικά την καθημερινότητα της γνωστής influencer.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε μια εξομολογητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μοιράστηκε με τους ακολούθους της τις σκέψεις της για τη συμπλήρωση των τριών ετών από τη γέννηση του μονάκριβου γιου της.

Παρά το εορταστικό κλίμα, η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνηση και τη στεναχώρια της για το γεγονός ότι ο Πάρης θα περάσει τη μέρα με τον πατέρα του και παραδέχτηκε πως η απουσία του από κοντά της αυτή την ιδιαίτερη Παρασκευή τής κοστίζει συναισθηματικά.

«Καλημέρα συμπεθέρα μου. Εγώ έχω ντυθεί για προπόνηση, το υποσχέθηκα και θα το τηρήσω, θα πηγαίνω προπονήσεις όσο μπορώ. Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα για μένα γιατί πριν από τρία χρόνια ακριβώς γέννησα τον Παρούλη μου.

Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτό το φωτεινό αστέρι στη ζωή μου. Αλλά σήμερα στεναχωριέμαι και λιγάκι γιατί είναι οι μέρες που ο Πάρης είναι Αθήνα και θα έρθει αύριο Θεσσαλονίκη. Γίνομαι πάλι emotional (συναισθηματική) πρωινιάτικα.

Πάω να χτυπηθώ προπόνηση, να ξεπεράσω τον πόνο μου. Στέλνω μεγάλο φιλί, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες και ειδικά σε αυτές που δεν έχουν τα παιδάκια τους συνέχεια γιατί τα μοιράζονται με τον μπαμπά. Πρέπει να γίνεται κι αυτό αλλά είναι πολύ δύσκολο», είπε η Ιωάννα Τούνη.

Η ανάρτηση που έκανε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram:

