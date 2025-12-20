Diana Ross: Κάνει ντεμπούτο σε νέο Billboard Chart για πρώτη φορά στην καριέρα της

Η Νταϊάνα Ρος πρόσθεσε ένα νέο ορόσημο στο ήδη ιστορικό βιογραφικό της.

Σύμφωνα με το Forbes, το μουσικό είδωλο εμφανίζεται στο chart πωλήσεων ψηφιακών τραγουδιών R&B/Hip-Hop του Billboard για πρώτη φορά στην καριέρα της, καθώς το κλασικό τραγούδι της του 1980 “Upside Down” έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 12.

Παρά τις δεκαετίες επιτυχίας στα charts σε πολλαπλές μορφές, η Ρος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ προηγουμένως σε αυτήν τη λίστα, κυρίως επειδή μεγάλο μέρος του μουσικού καταλόγου της προηγείται της εποχής των ψηφιακών πωλήσεων που τώρα τροφοδοτεί το chart.

Η ανανεωμένη δυναμική πίσω από το “Upside Down” προέρχεται από την αύξηση των ψηφιακών αγορών και των streams μετά τη συμπερίληψή του στα πρώτα επεισόδια της πέμπτης σεζόν της σειράς Stranger Things.

Σύμφωνα με το Billboard, τα streams του τραγουδιού αυξήθηκαν κατά 373% από εβδομάδα προς εβδομάδα μετά την επιστροφή της σειράς του Netflix. Αυτή η αύξηση ήταν αρκετή για να στείλει το τραγούδι στο chart R&B/Hip-Hop Digital Song Sales, δίνοντας στη Ρος μια πρώτη εμφάνιση σε μια κατάταξη που δεν υπήρχε κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους της ακμής της στα charts.

Το τραγούδι “Upside Down” που αρχικά κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1980 γράφτηκε από τους Νάιλ Ρότζερς και Μπέρναρντ Έντουαρντς των Chic και ήταν το κύριο single από το άλμπουμ Diana.

Το τραγούδι έγινε γρήγορα μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σόλο καριέρας της, παραμένοντας τέσσερις εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 και επίσης στην κορυφή των charts Disco και Soul.

Σε διεθνές επίπεδο, έφτασε στο Νο. 1 σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Ιταλία, η Νέα Ζηλανδία, η Σουηδία και η Νότια Αφρική και στο Νο. 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο

Χάρισε στην τραγουδίστρια υποψηφιότητα για Grammy για την Καλύτερη Γυναικεία Φωνητική Ερμηνεία R&B και εδώ και 40 χρόνια παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ηχογραφήσεις της.