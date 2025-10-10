Δέσποινα Βανδή: Η κίνηση στήριξης στον Βασίλη Μπισμπίκη – Το post που ανέβασε και αιφνιδίασε (pic)

Μια κίνηση με ξεκάθαρο συμβολισμό επέλεξε να κάνει η Δέσποινα Βανδή για να δείξει τη στήριξή της στον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, μόλις λίγες ημέρες μετά την δικαστική του περιπέτεια.

Την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης κρίθηκε ένοχος για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη. Το Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο του επέβαλε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ, καθώς και τα έξοδα της δίκης, ποινή κατά την οποία ο Βασίλης Μπισμπίκης άσκησε αμέσως έφεση μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων του.

Ενώ τα φώτα της δημοσιότητας παραμένουν στραμμένα στην υπόθεση, η Δέσποινα Βανδή έκανε μια αιφνιδιαστική και γεμάτη νόημα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το απόγευμα της Πέμπτης, 9 Οκτωβρίου.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την αφίσα της θεατρικής παράστασης «Άνθρωποι και Ποντίκια», στην οποία πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει σε λίγες ημέρες στον τεχνοχώρο Cartel στο Αιγάλεω και κίνηση της Δέσποινας Βανδή ερμηνεύτηκε ως η πιο αθόρυβη αλλά και ηχηρή δημόσια δήλωση υποστήριξης.

