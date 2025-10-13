Δέσποινα Βανδή: Η ατάκα της τραγουδίστριας πάνω στη σκηνή – «Οι άνδρες πάνε στρατό και τσουρέκια»

Μία άκρως αυτοσαρκαστική ατάκα της Δέσποινας Βανδή έγινε το απόλυτο viral του Σαββατοκύριακου, πυροδοτώντας συζητήσεις για το χιούμορ της τραγουδίστριας. Η τραγουδίστρια σχολιάστηκε και πάλι, με αφορμή τις εμφανίσεις της στην Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της παλιάς της επιτυχίας «Ρωτάω πια», η Δέσποινα Βανδή απευθύνθηκε με χιούμορ σε θαμώνα του νυχτερινού κέντρου, περιγράφοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει για να διατηρείται σε φόρμα.

«Ποια άλλη θα έκανε όλα αυτά; Γυμναστήρια, μπότοξ… Παναγιά μου, όλα τα κάνω… Και αυτοί πάνε ένα στρατό και τσουρέκια», είπε, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα.

Ενώ ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, ρεπορτάζ της Φωτεινής Πετρογιάννη στο «Πρωινό» ανέφερε ότι δεν παρακολούθησε το πρόγραμμα της Δέσποινας Βανδή.

Ωστόσο, η απουσία αυτή δεν σημαίνει κάτι για τη σχέση του ζευγαριού, καθώς όπως μετέδωσε η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη με ρεπορτάζ του Οδυσσέα Μητσόπουλου, οι δυο τους έχουν ήδη δρομολογήσει ένα ρομαντικό ταξίδι για το τέλος του μήνα.

Σκοπός του ταξιδιού είναι να γιορτάσουν τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η σχέση τους παραμένει δυνατή και γεμάτη πάθος, παρά τις φήμες και τα σχόλια.