Χρήστος Βασιλόπουλος: Στο πλευρό της Jennifer Lopez σε βραδινή της έξοδο – Δείτε φωτογραφίες
Ο δημοφιλής ηθοποιός ζει τα τελευταία χρόνια στην Αμερική
Ο Έλληνας ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος βρέθηκε στο πλευρό της Jennifer Lopez κατά τη διάρκεια βραδινής της εξόδου στο Beverly Hills. Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τον δημοφιλή ηθοποιό, ο οποίος ζει τα τελευταία χρόνια στην Αμερική, δίπλα στη Λατίνα σταρ σε πολυτελές εστιατόριο, με τα στιγμιότυπα να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της συνάντησής τους. Εικασίες αναφέρουν είτε ότι επρόκειτο για τυχαία συνάντηση, είτε ότι ο ηθοποιός εργάζεται στο συγκεκριμένο εστιατόριο, είτε ότι συνόδευε την ίδια την τραγουδίστρια.
Ο Χρήστος Βασιλόπουλος έγινε γνωστός στην Ελλάδα μέσα από τη συμμετοχή του σε δημοφιλή τηλεοπτικά σίριαλ. Το 2018 πήρε μέρος στο ριάλιτι Nomads του ΑΝΤ1, ενώ το 2020 απέκτησε έναν γιο.
Η εμφάνιση αυτή έφερε και πάλι τον Έλληνα ηθοποιό στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αφήνοντας το κοινό να αναμένει περισσότερες πληροφορίες για το τι συνέβη εκείνη τη βραδιά.
(31 PHOTOS) Jennifer Lopez arrives to dinner at Cipriani in Beverly Hills – September 06, 2025
📸https://t.co/ebyQXrGIoM pic.twitter.com/SFXrCImc94— JLo Gallery (@jlogallery) September 8, 2025
