Χρήστος Βασιλόπουλος: Στο πλευρό της Jennifer Lopez σε βραδινή της έξοδο – Δείτε φωτογραφίες

Ο Έλληνας ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος βρέθηκε στο πλευρό της Jennifer Lopez κατά τη διάρκεια βραδινής της εξόδου στο Beverly Hills. Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τον δημοφιλή ηθοποιό, ο οποίος ζει τα τελευταία χρόνια στην Αμερική, δίπλα στη Λατίνα σταρ σε πολυτελές εστιατόριο, με τα στιγμιότυπα να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της συνάντησής τους. Εικασίες αναφέρουν είτε ότι επρόκειτο για τυχαία συνάντηση, είτε ότι ο ηθοποιός εργάζεται στο συγκεκριμένο εστιατόριο, είτε ότι συνόδευε την ίδια την τραγουδίστρια.

Διαβάστε επίσης: Ο Χρήστος Βασιλόπουλος για τον χωρισμό του – «Έχω χωρίσει εδώ και δύο χρόνια…»

Ο Χρήστος Βασιλόπουλος έγινε γνωστός στην Ελλάδα μέσα από τη συμμετοχή του σε δημοφιλή τηλεοπτικά σίριαλ. Το 2018 πήρε μέρος στο ριάλιτι Nomads του ΑΝΤ1, ενώ το 2020 απέκτησε έναν γιο.

Η εμφάνιση αυτή έφερε και πάλι τον Έλληνα ηθοποιό στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αφήνοντας το κοινό να αναμένει περισσότερες πληροφορίες για το τι συνέβη εκείνη τη βραδιά.