Χρήστος Πολίτης: Οι πρώτες δηλώσεις του αδελφού του – «Τον βρήκα νεκρό στο σπίτι του, ήθελε να μένει μόνος του»

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε ο εμβληματικός ηθοποιός Χρήστος Πολίτης, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο θάνατός του σημειώθηκε τη Δευτέρα (5/1), όμως η είδηση έγινε γνωστή λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα, προκαλώντας κύμα συγκίνησης στο κοινό.

Ο αδελφός του, Γιώργος Πιατουλάκης, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για να αποκαταστήσει την αλήθεια γύρω από τις συνθήκες της απώλειας. Διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί απομόνωσης, τονίζοντας ότι ο ηθοποιός διατηρούσε στενές σχέσεις με τους οικείους του παρά την αποχή του από τη δημοσιότητα.

«Του άρεσε η αναγνώριση από το κόσμο. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήθελε να αποτραβηχτεί… Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα εκεί, ταλαιπωρήθηκε λίγο. Έφυγε τη Δευτέρα. Είχαμε επικοινωνία. Πάντα ήμασταν δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, δηλαδή. Τα οποία τα είχε ως παιδιά του», είπε αρχικά ο Γιώργος Πιατουλάκης.

Να θυμίσουμε ότι στη Ριτσώνα θα πραγματοποιηθεί η αποτέφρωση του Χρήστου Πολίτη, σε μια τελετή όπου αγαπημένα πρόσωπα και συνάδελφοι θα τιμήσουν τη μνήμη του με τη δέουσα διακριτικότητα.

Την απώλεια του σπουδαίου πρωταγωνιστή (1942 – 2026) γνωστοποίησε με μια λιτή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης, αποχαιρετώντας τον με σεβασμό.

