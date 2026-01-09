Χρήστος Πολίτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του πριν 2 χρόνια – Πού είχε βρεθεί (pics)

Η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη, σε ηλικία 83 ετών, σηματοδοτεί την απώλεια μιας από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του ελληνικού θεάματος. Ο θάνατος του ηθοποιού έγινε γνωστός το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου μέσα από μια λιτή ανάρτηση του συγγραφέα Μάνου Λαμπράκη, επιβεβαιώνοντας πως ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο ελάχιστοι με τη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του πριν 2 χρόνια

Παρόλο που ο Χρήστος Πολίτης είχε επιλέξει εδώ και χρόνια τη συνειδητή απομόνωση και την πλήρη αποχή από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν το καλοκαίρι του 2023 στην τελετή απονομής των Βραβείων Ίρις, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Ο ίδιος, σε σπάνιες δηλώσεις τους στις κάμερες το 2022, είχε εξηγήσει: «Δεν έχω κρατήσει με κανέναν επαφή από την Λάμψη. Έχω αποχωρήσει από τη δημόσια ζωή, η πραγματικότητα που ζούμε είναι άθλια και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά. Δεν έχω κρατήσει επαφές με κανέναν συνάδελφό μου από τη Λάμψη. Έχω αποχωρήσει, γενικά από την καλλιτεχνική ζωή, από τη δημόσια ζωή, από τα πάντα. Η πραγματικότητα που ζούμε για εμένα είναι άθλια και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά».