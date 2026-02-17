Άρμι Χάμερ: Η μητέρα του ετοιμάζει podcast για τους επώνυμους που καταστράφηκαν από σκάνδαλα

Η Ντρου Χάμερ, μητέρα του ηθοποιού Άρμι Χάμερ, προχωρά σε μια κίνηση που αναμένεται να συζητηθεί, ξεκινώντας το podcast «Hollywood and Divine». Σε συνεργασία με τον Τζον Λουτσιάνο, η εκπομπή στοχεύει να δώσει βήμα σε διάσημους που «ακυρώθηκαν» από το Χόλιγουντ, επιτρέποντάς τους να πουν τη δική τους εκδοχή, να μετανοήσουν και να αναζητήσουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Όπως αναφέρει το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Page Six, πρώτος καλεσμένος θα είναι ο ίδιος ο γιος της, Άρμι Χάμερ, η καριέρα του οποίου κατέρρευσε το 2021 μετά από σοβαρές κατηγορίες για κακοποίηση.

Η Ντρου Χάμερ δηλώνει χαρακτηριστικά πως, αν και το κίνημα MeToo ήταν απαραίτητο, πολλοί άνδρες «ισοπεδώθηκαν» χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να ακουστούν.

Η ίδια υποστηρίζει πως ο γιος της δεν διέπραξε κάποιο έγκλημα, αλλά έκανε ηθικά λάθη, και θέλει μέσα από τη θρησκεία και την πίστη να βοηθήσει και άλλους να βρουν τον δρόμο της επιστροφής.

Η λίστα των επιθυμητών καλεσμένων για το podcast περιλαμβάνει μερικά από τα πιο αμφιλεγόμενα ονόματα της βιομηχανίας, όπως τον Μελ Γκίμπσον, τον Κάνιε Γουέστ, τον Κέβιν Σπέισι, ακόμη και τον καταδικασμένο Ντάνι Μάστερσον.

Ο Τζον Λουτσιάνο τονίζει πως, ενώ υπάρχουν πράγματα ασυγχώρητα, το Χόλιγουντ βιάζεται να «πετάξει» ανθρώπους στα σκουπίδια και πως οι περισσότεροι αξίζουν μια ευκαιρία να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.