Άρης Τσάπης: Μπαμπάς για 2η φορά ο ηθοποιός – Η σύζυγός του γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι
Το ζευγάρι είχε αποκτήσει τον πρώτο του γιο, τον Φίλιππο, το 2020
Γεμάτη χαμόγελα και συγκίνηση είναι η οικογένεια του Άρη Τσάπη, του ηθοποιού που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό ως ο ατίθασος «Θανάσης» της θρυλικής σειράς του Mega, «Ευτυχισμένοι μαζί» (2007-2009).
Ο Άρης Τσάπης και η αγαπημένη του σύζυγος, Ειρήνη Ξυπνητού, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους, έναν υγιέστατο γιο.
Η αποκάλυψη της γέννησης έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, 10 Νοεμβρίου 2025, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της Ειρήνης Ξυπνητού στο TikTok.
Η ευτυχισμένη μητέρα ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο από το κρεβάτι του μαιευτηρίου, όπου εμφανίζεται να κρατά στην αγκαλιά της τον νεογέννητο γιο της.
«Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένεια μας μικρέ», ήταν η λεζάντα που συνόδευσε το βίντεο.
Να θυμίσουμε ότι ο Άρης Τσάπης και η Ειρήνη Ξυπνητού είχαν αποκτήσει τον πρώτο τους γιο, τον Φίλιππο, το 2020. Τρία χρόνια αργότερα, το 2023, ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας με θρησκευτικό γάμο, επισημοποιώντας τη σχέση τους.
@eirini_xup Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένεια μας μικρέ 🌈🧑🧑🧒🧒 #tsapisfamily ♬ πρωτότυπος ήχος – Chris
