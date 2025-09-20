Άννα Βίσση:  «Το σπουδαίο είναι ότι τα τραγούδια μου και η αγάπη του κόσμου έζησαν στον χρόνο» (βίντεο)

Η Άννα Βίσση δήλωσε δικαιωμένη μετά τις δύο sold out εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, επισημαίνοντας πως η πορεία της είχε και δύσκολες στιγμές. Η Ελληνίδα σταρ εξέφρασε την υπερηφάνειά της για την αγάπη του κοινού και για το γεγονός ότι τα τραγούδια της αγαπήθηκαν από διαφορετικές γενιές.

Στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», η Άννα Βίσση τόνισε: «Όταν κάνεις μία πορεία 50 και χρόνων, κι έχεις περάσει από πάνω, από κάτω κι από όλα, παίρνεις μία δικαίωση, γιατί έχω περάσει κι από δύσκολα, δεν γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια. Τώρα ήρθε η στιγμή λοιπόν που γέμισαν δύο φορές φέτος και μία από πέρυσι. Αυτό είναι δικαίωση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσε, επίσης: «Το σπουδαίο είναι ότι τα τραγούδια μου και η αγάπη του κόσμου έζησαν στον χρόνο, διαφορετικές γενιές και ηλικίες, αυτό είναι για μένα δικαίωση».

Για το ενδεχόμενο συναυλίας στο ΟΑΚΑ του χρόνου, η τραγουδίστρια σχολίασε: «Είναι ψυχρό λίγο το ΟΑΚΑ, αγαπάω το Καλλιμάρμαρο. Αλλά θα το σκεφτώ. Μη με βάζεις να λέω τέτοια για του χρόνου, θα δούμε».

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συναυλίας της στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση αφιέρωσε τραγούδι στην Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket.