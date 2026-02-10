Akylas: Η συγκινητική ανάρτηση πριν τον α’ ημιτελικό – «Δε φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι»

Το δικό του μήνυμα λίγες ώρες πριν τη συμμετοχή στον α’ ημιτελικό για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision 2026 έστειλε ο Akylas.

Συγκεκριμένα, με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Akylas τόνισε πως δεν περίμενε πως θα συμβεί κάτι τέτοιο με το τραγούδι του με τίτλο «Ferto».

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του “Ferto” και ακόμη δε μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει! Είναι τρελό. Αύριο γίνομαι 27. Δε φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι.

Το “Ferto” έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό. Αύριο είναι η μέρα, είναι ο α’ ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Help me out make it to the final» ανέφερε.

«Sing for Greece»: Αύριο ο Α’ Ημιτελικός – Τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν & οι εκπλήξεις της βραδιάς

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026 πλησιάζει στο τέλος της, καθώς αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, πραγματοποιείται ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece». Η βραδιά θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά.

Τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι πρόβες έχουν ολοκληρωθεί, με την παραγωγή να υπόσχεται εντυπωσιακά visuals και σκηνοθεσία διεθνών προδιαγραφών.

Διαβάστε επίσης: Eurovision 2026 – Sing for Greece: Όλα όσα έχουν αποκαλύψει οι τρεις παρουσιαστές για τον ελληνικό τελικό

Οι εκπλήξεις της βραδιάς

Η βραδιά αναμένεται γεμάτη εκπλήξεις, με σημαντικότερη την εμφάνιση της Klavdia, η οποία θα ερμηνεύσει το τραγούδι που έφερε την Ελλάδα στην 6η θέση το 2025, δίνοντας το έναυσμα για τη νέα διαγωνιστική χρονιά.

Επιπλέον, η παραγωγή υπόσχεται εντυπωσιακά σκηνικά εφέ προσαρμοσμένα σε κάθε τραγούδι, ενώ για πρώτη φορά η επιλογή των φιναλίστ θα γίνει μέσω ενός σύνθετου συστήματος όπου η διεθνής κριτική επιτροπή και η ψήφος του κοινού έχουν ισότιμο ρόλο.

Στο τέλος της βραδιάς, μόνο επτά από τους δεκατέσσερις καλλιτέχνες θα καταφέρουν να πάρουν το «εισιτήριο» για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων, οι γραμμές ψηφοφορίας θα παραμείνουν ανοιχτές για περιορισμένο χρόνο, δίνοντας στους τηλεθεατές τη δυνατότητα να στηρίξουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες μέσω SMS και κλήσεων.

Οι υπόλοιποι επτά φιναλίστ θα προκύψουν από τον Β’ Ημιτελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί την προσεχή Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026.