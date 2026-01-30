“Αέρας” Χόλιγουντ στην Ύδρα μετά από 69 χρόνια: Τι αποκαλύπτει ο δήμαρχος για τα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ

Χολιγουντιανός «αέρας» αναμένεται να φυσήξει ξανά στην Ύδρα, 69 χρόνια μετά τα ιστορικά γυρίσματα της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι» με τη Σοφία Λόρεν που έγιναν το 1957.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, στο γραφικό νησί του Αργοσαρωνικού πρόκειται να πραγματοποιηθούν γυρίσματα διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής παγκόσμιας εμβέλειας. Η παραγωγή έχει το όνομα “The Riders”, στην οποία πρωταγωνιστεί ο διάσημος ηθοποιός Μπραντ Πιτ.

Τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της Ύδρας, τόσο σε εξωτερικούς χώρους όσο και σε ιδιωτικά κτίρια, μετατρέποντας το νησί σε φυσικό κινηματογραφικό σκηνικό.

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Τι λέει ο δήμαρχος του νησιού

Ο δήμαρχος Ύδρας, μιλώντας στο DEBATER, Γεώργιος Κουκουδάκης, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τα οφέλη που θα αποκομίσει το νησί από τη μεγάλη παραγωγή:

«Θα γίνουν γυρίσματα σε διάφορα σημεία του νησιού. Ο Δήμος θα συνδράμει όπου του ζητηθεί. Θα γίνουν και εσωτερικά γυρίσματα σε ιδιωτικά κτίρια. Ό,τι περνάει από το χέρι μας θα το επισπεύσουμε από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Φυσικά θα χρειαστούν και άδειες από την αρχαιολογία. Η Ύδρα από μόνη της είναι ένα φυσικό σκηνοθετικό υλικό. Θα προβληθεί παγκοσμίως η Ύδρα και η Ελλάδα μας».

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το οικονομικό αποτύπωμα της παραγωγής στο νησί, καθώς, όπως ανέφερε ο δήμαρχος, η τουριστική σεζόν θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά:

«Είναι η πρώτη φορά στην τουριστική ιστορία της Ύδρας που η σεζόν θα ανοίξει από τον Μάρτιο, καθώς η παραγωγή αποτελείται από εκατοντάδες άτομα. Θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία μας και τα εστιατόρια μας από Φεβρουάριο μήνα, που κανονικά άνοιγαν από Μάρτιο. Σίγουρα κάποιοι θα μένουν και στα ιδιωτικά τους σκάφη. Η Ύδρα θα ζήσει χολιγουντιανές στιγμές».

Ο ίδιος εκτιμά ότι η επιλογή της Ύδρας έγινε έπειτα από προσωπικές επισκέψεις μελών της παραγωγής στο νησί:

«Θεωρώ ότι κάποια άτομα από την παραγωγή είχαν έρθει και για διακοπές, ενθουσιάστηκαν και το πρότειναν ως μέρος για γυρίσματα. Δεν ξέρω αν ο Μπραντ Πιτ έχει επισκεφθεί ξανά την Ύδρα πριβέ».

Η άφιξη μιας τόσο μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής αναμένεται να δώσει διεθνή προβολή στην Ύδρα και συνολικά στην Ελλάδα, επαναφέροντας το νησί στο επίκεντρο του παγκόσμιου κινηματογραφικού ενδιαφέροντος, σχεδόν επτά δεκαετίες μετά τη χρυσή εποχή της Σοφίας Λόρεν.