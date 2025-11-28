Τράπεζες: Σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του e-banking – Πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ώρες τα συστήματα των τραπεζών, κυρίως στο e-banking, καθώς η σημερινή ημέρα (28/11) αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη από πλευράς όγκου συναλλαγών.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι servers βρέθηκαν αντιμέτωποι με ασυνήθιστα υψηλό αριθμό συναλλαγών, αποτέλεσμα της ταυτόχρονης καταβολής μισθοδοσιών, της πίστωσης επιδομάτων και της αυξημένης αγοραστικής κίνησης λόγω Black Friday.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η κακοκαιρία έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην κατάσταση, καθώς πολλοί καταναλωτές επέλεξαν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά, στρεφόμενοι μαζικά σε e-shops και ψηφιακές υπηρεσίες πληρωμών.

Σε εξέλιξη η αποκατάσταση του προβλήματος

Ορισμένες χρονικές στιγμές ο φόρτος ήταν τόσο αυξημένος που προκάλεσε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις σε συναλλαγές και υπηρεσίες e-banking αρκετών τραπεζών. Παράγοντες που γνωρίζουν το ζήτημα επισημαίνουν ότι τα προβλήματα εντοπίζονται και επιλύονται σταδιακά, ακόμη κι αν κατά διαστήματα επανεμφανίζονται.

Οι τράπεζες δίνουν προτεραιότητα στην απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρηματικών λογαριασμών, ωστόσο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να μην μένουν πίσω και τα αιτήματα των ιδιωτών καταναλωτών.