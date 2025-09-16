Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο ο Προϋπολογισμός

Το αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ

Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο ο Προϋπολογισμός
Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού αυξήθηκε στα 81, δισ. ευρώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (4,9 δισ. ευρώ) σε ταμειακή βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά περίπου 65%, αντανακλά τόσο την αύξηση των φορολογικών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στα 46,7 δισ. ευρώ έναντι 43,3 δισ. ευρώ πέρυσι, όσο και την αύξηση των δαπανών του στα 42,2 δισ. ευρώ από 38,8 δισ. ευρώ, αντιστοίχως,

Το αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 1,36 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πλεόνασμα επίσης ύψους 2 δις. ευρώ εμφάνισε ο Κρατικός Προϋπολογισμός έναντι ελλείμματος 929 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τέλος, η δαπάνη για τόκους που κατέβαλε ο Προϋπολογισμός για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους ήταν αυξημένη στα 6,1 δισ. ευρώ έναντι 5,8 δισ. ευρώ πέρυσι.

