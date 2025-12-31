Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τελευταία μέρα για την πληρωμή – Δεν θα δοθεί παράταση

Εκπνέει σήμερα Τετάρτη 31/12 η προθεσμία για να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026, με το υπουργείο Οικονομικών να μην αναμένεται να ανακοινώσει παράταση.

Αυτό σημαίνει πως όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα, τα οποία ανά περίπτωση μπορούν να φτάσουν έως και το 100% του ποσού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ποσά των τελών κυκλοφορίας για το 2026 παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αφορούν όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν κανονικά. Η πληρωμή γίνεται μέσω της ΑΑΔΕ ή και μέσω e-banking των τραπεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι χθες είχαν πληρώσει περίπου 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες Ι.Χ. Συνεπώς, για περίπου 700.000 οχήματα απομένουν λίγες ώρες ακόμη προκειμένου να τακτοποιηθούν.

Από την 1η Ιανουαρίου ενεργοποιείται το νέο καθεστώς προσαυξήσεων για εκπρόθεσμη καταβολή. Αντί επιβολής προστίμου 100% από την 1η Ιανουαρίου, πλέον προβλέπεται κλιμακωτή προσαύξηση:

· 25% αν η πληρωμή γίνει εντός Ιανουαρίου,

· 50% αν γίνει εντός Φεβρουαρίου και

· 100% από την 1η Μαρτίου και μετά, δηλαδή διπλασιασμός των τελών. Οι ίδιες επιβαρύνσεις ισχύουν και σε περιπτώσεις μερικής καταβολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, λήγει και η προθεσμία για την ψηφιακή δήλωση ακινησίας οχημάτων, δηλαδή την ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων μέσω της πλατφόρμας myCAR, για όσους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας για το 2026.