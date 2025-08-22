Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε ξεκινάει η καταβολή τους

Ο διαχωρισμός Μισθωτών και Μη Μισθωτών

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε ξεκινάει η καταβολή τους
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ξεκινάει από τις 26 Αυγούστου η καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, η πληρωμή των συντάξεων ακολουθεί, όπως πάντα, τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

  • Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
