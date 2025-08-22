Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε ξεκινάει η καταβολή τους

Ξεκινάει από τις 26 Αυγούστου η καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, η πληρωμή των συντάξεων ακολουθεί, όπως πάντα, τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

