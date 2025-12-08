Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Οι ημερομηνίες των πληρωμών – Η ενημέρωση του e-ΕΦΚΑ

Νωρίτερα θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων καθώς οι πληρωμές των συντάξεων του Ιανουαρίου 2026 ξεκινούν στις 19 Δεκεμβρίου.

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) εξακολουθούν να καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016.

Αναλυτικά:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

ΟΓΑ – Αγρότες

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

ΝΑΤ – Ναυτικοί

Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου

Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο

Σημειώνεται ότι τα χρήματα πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και εμφανίζονται την προηγούμενη εργάσιμη.