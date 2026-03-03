Στον Γιώργο Περιστέρη το 9,71% της ΕΥΔΑΠ – Deal 103,4 εκατ. ευρώ

Σήμερα (03.03) πραγματοποιήθηκε μια σημαντική συναλλαγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου πακέτα 10.343.370 μετοχών της ΕΥΔΑΠ, που αντιστοιχούν στο 9,71% του μετοχικού κεφαλαίου, αλλάξαν χέρια έναντι συνολικής αξίας 103,43 εκατ. ευρώ (τιμή 10 ευρώ/μετοχή).

Αγοραστής ήταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, ο οποίος απέκτησε το ποσοστό από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο και διαχειριστή hedge fund, Τζον Πόλσον, που ήταν ο πωλητής των δύο πακέτων.