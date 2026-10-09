Στο 5% επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο του 2026

Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση, από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και έναντι αύξησης 1,9% τον Σεπτέμβριο 2025. Τον πληθωρισμό ώθησαν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια, που διαχύθηκαν σε μια σειρά από υπηρεσίες, ενώ συγκρατημένες σχετικά ήταν οι αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα και είδη διατροφής. Παράλληλα, η αύξηση κατά 2,1% του πληθωρισμού μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου προοιωνίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, σε ένα έτος καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξής ανατιμήσεις: Ηλεκτρισμός (15%), Φυσικό αέριο (55,2%), Πετρέλαιο θέρμανσης (53,2%), Στερεά καύσιμα (7%), Πετρέλαιο κίνησης (38,8%) και Βενζίνη (22,5%). Επίσης, σε: Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (3,5%), Άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά (2,6%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (22%), Ενοίκια κατοικιών (5,9%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (5,3%), Διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (5,7%), Πακέτο διακοπών (6,5%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία (5,7%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (29,8%) και Ασφάλιστρα υγείας (7%). Στα είδη διατροφής, ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε: Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας (2%), Μοσχάρι (12,3%), Χοιρινό (4,4%), Αρνί και κατσίκι (9,7%), Πουλερικά (1,5%), Ψάρια αλίπαστα (11,5%), Τυριά (1,2%) και Αυγά (6,6%).

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Μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, είναι χαρακτηριστικές οι νέες ανατιμήσεις σε: Ηλεκτρισμό (5%), Φυσικό αέριο (9%), Στερεά καύσιμα (3,1%), Πετρέλαιο κίνησης (5,9%), Βενζίνη (6,8%) και Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (8,4%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Σεπτέμβριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

*0,6% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια αλίπαστα, τυριά, αυγά, λαχανικά (γενικά). Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ρύζι, δημητριακά για πρωινό, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, γάλα νωπό πλήρες, ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προπαρασκευασμένα φαγητά, χυμούς φρούτων, καφέ.

*0,3% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

*14,7% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

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*0,6% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη οικιακής χρήσης, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: οικιακές συσκευές και επισκευές, οικιακά είδη καθαρισμού και συντήρησης.

*1,4% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

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*11,3% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

*1,6% στην ομάδα «Αναψυχή- Αθλητισμός και Πολιτισμός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής.

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*2,9% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

*6,9% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

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*3,5% στην ομάδα «Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

*1,5% στην ομάδα «Προσωπική φροντίδα- Κοινωνική προστασία- ‘Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.

2. Από τη μείωση των δεικτών κατά:

*1,9% στην ομάδα «Ενημέρωση και επικοινωνία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις άλλες υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,1% τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2026, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 5,1% τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 1,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024. Ενώ, παρουσίασε αύξηση 1,9% τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2026, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.