Prodea Investments: Στροφή σε Luxury Hospitality και Logistics με φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο

Η Prodea Investments παρέθεσε σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, media lunch στα γραφεία της στην Αθήνα, παρουσιάζοντας τη στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου για τα επόμενα χρόνια. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου, στις πρόσφατες αποεπενδύσεις και στους δύο νέους πυλώνες ανάπτυξης: το luxury hospitality και τα logistics.

Στο επίκεντρο το high-end hospitality και τα logistics

Σύμφωνα με την Prodea, οι πρόσφατες αποεπενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τη νέα επενδυτική στρατηγική, η οποία εστιάζει πλέον σε κλάδους υψηλής δυναμικής, όπως:

Luxury & high-end hospitality σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και, επιλεκτικά, Ισπανία.

σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και, επιλεκτικά, Ισπανία. Logistics, με στόχο τη δημιουργία regional ηγέτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η τάση αυτή ακολουθεί το διεθνές περιβάλλον, όπου οι REITs (εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία) στρέφονται σε εξειδικευμένες κατηγορίες. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών προσελκύουν πλέον οι τομείς του hospitality και των logistics, δύο κλάδοι στους οποίους η Prodea επιδιώκει να ενισχύσει καθοριστικά την παρουσία της.

Αποεπενδύσεις με υπεραξίες – Απομείωση δανεισμού €600 εκατ.

Οι αποεπενδύσεις της τελευταίας περιόδου αφορούσαν ακίνητα που η εταιρεία είχε αποκτήσει την τελευταία 12ετία–15ετία, και τα οποία πλέον είχαν καταγράψει σημαντικές αποτιμητικές υπεραξίες που υλοποιήθηκαν.

Τα έσοδα χρησιμοποιούνται:

Για αποπληρωμή δανεισμού ύψους €600 εκατ. , μειώνοντας το LTV στο 50% .

, μειώνοντας το LTV στο . Για νέες επενδύσεις .

. Για διανομές μερισμάτων στους μετόχους.

Η Prodea τονίζει ότι η κίνηση αυτή ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία και επιτρέπει στο χαρτοφυλάκιο να στραφεί καθαρά προς τους νέους στρατηγικούς άξονες.

MHV: Ο πυλώνας του hospitality – 9 ξενοδοχεία και δυναμικά σχέδια ανάπτυξης

Κεντρικό ρόλο στη νέα στρατηγική έχει η Mediterranean Hospitality Venture (MHV), ο εξειδικευμένος πυλώνας επενδύσεων στον κλάδο του hospitality.

Σήμερα:

Ο όμιλος διαθέτει 9 ξενοδοχεία , τα περισσότερα εκ των οποίων διαχειρίζεται ή επιβλέπει η ίδια η MHV , για καλύτερο έλεγχο ποιότητας και λειτουργικού ρίσκου.

, τα περισσότερα εκ των οποίων , για καλύτερο έλεγχο ποιότητας και λειτουργικού ρίσκου. Ο hospitality πυλώνας αντιστοιχεί σε περίπου 1/3 της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου , με στόχο να υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια.

, με στόχο τα επόμενα χρόνια. Το επενδυτικό πλάνο προβλέπει κεφαλαιουχικές δαπάνες €350 εκατ. σε ορίζοντα τετραετίας, με ήδη εξασφαλισμένα κεφάλαια.

Η κατεύθυνση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Prodea θέλει να εξελιχθεί σε κορυφαίο επενδυτή πολυτελών hospitality assets στη ΝΑ Ευρώπη.

Logistics: Στόχος η δημιουργία regional champion

Στον δεύτερο μεγάλο πυλώνα, τα logistics, η Prodea καταγράφει ισχυρή αναπτυξιακή δραστηριότητα:

Υφιστάμενες σύγχρονες αποθήκες: 140.000 τ.μ. (ήδη εκμισθωμένες).

(ήδη εκμισθωμένες). Αναπτύξεις σε εξέλιξη: 130.000 τ.μ.

Νέο pipeline υπό εξέταση: 120.000 τ.μ.

Νέα απόκτηση στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου θα ανεγερθούν επιπλέον 30.000 τ.μ. σύγχρονων εγκαταστάσεων.

Περιοχές ενδιαφέροντος για νέες επενδύσεις περιλαμβάνουν:

Ασπρόπυργο

Μαρκόπουλο

Θεσσαλονίκη

Ο στρατηγικός στόχος είναι ξεκάθαρος: η δημιουργία ενός κορυφαίου regional logistics champion, με τεχνική υπεροχή, επενδυτική ποιότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης.

Έμφαση στην αειφορία και τις διεθνείς πιστοποιήσεις

Σε όλες τις νέες αναπτύξεις, ο όμιλος επιδιώκει να εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές ESG, επιδιώκοντας —όπου είναι εφικτό— την απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων βιωσιμότητας. Η στρατηγική αυτή εντάσσει την Prodea στον πυρήνα της πράσινης μετάβασης του real estate.