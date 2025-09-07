«Η ώρα της μεσαίας τάξης»: Πώς αξιολογείτε τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις Μητσοτάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
«Η ώρα της μεσαίας τάξης»: Πώς αξιολογείτε τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις Μητσοτάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πηγές υπουργείου Οικονομικών: «Δεν ισχύει η μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία»

Τι απαντούν στην ερώτηση δημοσιογράφου

Πηγές υπουργείου Οικονομικών: «Δεν ισχύει η μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία»
DEBATER NEWSROOM

Θέση για τα σενάρια για τη μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα πήραν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, τονίζουν ότι «σχετικά με την ερώτηση δημοσιογράφου στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, για την οποία μάλιστα η Κομισιόν “προειδοποιεί με παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο”, η πραγματικότητα είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προφανώς δεν ισχύει. Η σχετική Οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας. Η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών.

Οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί. Η Ελλάδα έχει ήδη μειωμένο ΦΠΑ σε πολλές περισσότερες κατηγορίες από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ