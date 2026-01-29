Πιερρακάκης μετά τη συνάντηση με Λαγκάρντ: Στόχος μια πιο ισχυρή και ανθεκτική ευρωζώνη

Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας

DEBATER NEWSROOM

Ως εξαιρετική χαρακτηρίζει την σημερινή του συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης, αντικείμενο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, ήταν η εξέταση των εργασιακών προτεραιοτήτων του Eurogroup κατά την επόμενη περίοδο, καθώς επικεντρωνόμαστε να καταστήσουμε την ευρωζώνη ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική.

