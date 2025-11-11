Πιερρακάκης: Επενδύσεις, εξαγωγές και νέο παραγωγικό μοντέλο στη στρατηγική της κυβέρνησης

Επενδύσεις, εξαγωγές, παραγωγικότητα και νέο παραγωγικό μοντέλο, ορίζουν τη στρατηγική της κυβέρνησης στην Οικονομία, τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη συμμετοχή του στο 8ο Athens Investment Forum.

Όπως τονίζει ο υπουργός «από το 2019 έως σήμερα οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα ισοδυναμούν με όσες είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ. Για να συνεχίσουμε, χρειαζόμαστε ιδιωτικούς καταλύτες που θα μοχλεύσουν δημόσιους πόρους και θα επιταχύνουν τη δυναμική της ανάπτυξης».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει:

«Στο 8ο Athens Investment Forum συζητήσαμε σχετικά με τους τέσσερις πυλώνες που ορίζουν τη στρατηγική της Ελληνική Κυβέρνηση για τη μετάβαση στην επόμενη φάση της ελληνικής οικονομίας: επενδύσεις, εξαγωγές, παραγωγικότητα και νέο παραγωγικό μοντέλο.

Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η σύνδεση επενδύσεων με μεταρρυθμίσεις και η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τα κλειδιά για το επόμενο βήμα.

Ο τρόπος σκέψης μας έχει αλλάξει: από τα διλήμματα του χθες περνάμε στην πράξη του σήμερα, με μοναδικό κριτήριο την ταχύτητα λήψης και υλοποίησης των αποφάσεων. Πλέον, το ζητούμενο δεν είναι αν θα προχωρήσουμε, αλλά πόσο γρήγορα θα το κάνουμε» καταλήγει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας.