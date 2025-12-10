ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβλήθηκαν 28,78 εκατ. ευρώ για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία σε 15.039 δικαιούχους

Σε νέες πληρωμές προς τους αγρότες προχώρησε το βράδυ της Τρίτης ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, δίνοντας συνολικά 28,78 εκατ. ευρώ σε 15.309 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, για τη Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024 καταβλήθηκαν 23,63 εκατ. ευρώ σε 15.162 δικαιούχους, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες πληρώθηκαν 5,15 εκατ. ευρώ σε 147 δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα είχαν προηγηθεί οι πληρωμές για το Μέτρο 23 (157,47 εκατ. ευρώ σε 131.444 δικαιούχους) και για τις Αυτόχθονες φυλές 2024 (18 εκατ. ευρώ σε 1.050 δικαιούχους).

Συνολικά, μέσα στην εβδομάδα, 204,25 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών.

Οι πληρωμές, όπως σημειώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζονται μετά από τους απαραίτητους ελέγχους, «ώστε κάθε ευρώ να πηγαίνει στους πραγματικά δικαιούχους και μόνο».