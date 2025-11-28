ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές των επιδομάτων – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς του
Πάνω από 1,3 εκατ. δικαιούχοι
Σήμερα πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ με εκατομμύρια δικαιούχους να παίρνουν σημαντική οικονομική ανάσα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Ειδικότερα, σήμερα (28/11), Παρασκευή πληρώνονται:
Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι – 99.927.949ευρώ
Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ
Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ
Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ
Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ
Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ
Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ
Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 21- 21.000 ευρώ
Ευάλωτοι οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ
Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ
Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 1.137.556
Σύνολο καταβολών: 285.990.505 ευρώ
Η καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων έχει ως εξής:
Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 13.820 -3.455.000 ευρώ
Αναπηρικά Επιδόματα: Δικαιούχοι 161.468 – 40.367.000ευρώ
Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 88 – 23.500ευρώ
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 11.109 – 2.777.250 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 21.868 -5.467.000 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων Εκτάκτου Επιδόματος: 208.353
Σύνολο καταβολών Εκτάκτου Επιδόματος: 52.089.750 ευρώ
Να επισημανθεί ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
