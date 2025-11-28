“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές των επιδομάτων – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς του

Πάνω από 1,3 εκατ. δικαιούχοι

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές των επιδομάτων – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς του
DEBATER NEWSROOM

Σήμερα πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ με εκατομμύρια δικαιούχους να παίρνουν σημαντική οικονομική ανάσα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ειδικότερα, σήμερα (28/11), Παρασκευή πληρώνονται:

Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι – 99.927.949ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ

Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 21- 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.137.556

Σύνολο καταβολών: 285.990.505 ευρώ

Η καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων έχει ως εξής:

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 13.820 -3.455.000 ευρώ

Αναπηρικά Επιδόματα: Δικαιούχοι 161.468 – 40.367.000ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 88 – 23.500ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 11.109 – 2.777.250 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 21.868 -5.467.000 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων Εκτάκτου Επιδόματος: 208.353

Σύνολο καταβολών Εκτάκτου Επιδόματος: 52.089.750 ευρώ

Να επισημανθεί ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

