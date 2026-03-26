Νέος κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει στις τριετίες και ποιοι ωφελούνται από τη νέα αύξηση – Παραδείγματα

Την αύξηση του κατώτατου μισθού σε 920 ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης. Το συγκεκριμένο μέτρο πρόκειται να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου.

Περισσότεροι από 1.3 εκατομμύρια πολίτες υπολογίζεται ότι θα επωφεληθούν από την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ επηρεάζονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει στόχο μέχρι το 2027 να φτάσει τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ.

Από την αύξηση των 40 ευρώ, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα άνω των 30 ετών θα λαμβάνουν «καθαρά» στην τσέπη τους 28 ευρώ τον μήνα.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συνδέεται άμεσα με τα νέα ηλικιακά κριτήρια. Σε συνδυασμό με τις αλλαγές στη φορολογία και στους φορολογικούς συντελεστές, οι μεγαλύτερες ωφέλειες θα προκύψουν για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, καθώς τα καθαρά χρήματα που θα λαμβάνουν κάθε μήνα θα φτάνουν τα 35 ευρώ.

Αναλυτικά παραδείγματα:

Οι αυξήσεις ανάλογα με τις τριετίες:

Οι αυξήσεις για τους εργαζομένους έως 25 ετών:

Οι αυξήσεις για τους εργαζομένους άνω των 30 ετών:

Οι αλλαγές στους δημόσιους υπαλλήλους

Με τη μισθοδοσία του Μαΐου θα δουν οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα τις αυξήσεις στους λογαριασμούς τους, διότι δεν προλαβαίνουν να αναπροσαρμοστούν οι αποδοχές τους, διότι στο Δημόσιο προκαταβάλλονται.

Οι παρεμβάσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους αποτιμούνται στα 620 ευρώ από τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος φέτος.

Συγκεκριμένα, το παραπάνω όφελος θα προκύψει από:

