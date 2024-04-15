Νέα συνεργασία για την Elastrak

H Elastrak, βασιζόμενη στην πλούσια εμπειρία της στον τομέα των ελαστικών, ενισχύει τις σειρές των προσφερόμενων προϊόντων της με μια νέα συνεργασία με την εταιρία MRF, τη μεγαλύτερη εταιρία ελαστικών στην Ινδία.

Η συνεργασία αφορά σε ελαστικά για όλες τις κατηγορίες των οχημάτων, εισάγοντας στην ελληνική αγορά μία σπουδαία εναλλακτική προϊοντική πρόταση με σημαντικές περγαμηνές και συνέργειες με ηγετικές εταιρίες στον τομέα των πρώτων τοποθετήσεων, μεταξύ των οποίων οι: Skoda, Honda, Suzuki, KIA, Nissan στα επιβατικά, Caterpillar, JCB & Komatsu στα χωματουργικά, New Holland, John Deere, Massey Ferguson & Kubota στα αγροτικά, Scania, Volvo, Daimler & MAN στα φορτηγά.

Η MRF ιδρύθηκε το 1946 και σήμερα είναι μία πολυεθνική εταιρία με ευρεία γκάμα προϊόντων, με πολλές διεθνείς βραβεύσεις και ισχυρή συμμετοχή σε αγωνιστικά πρωταθλήματα.

Η ΕΛΑΣΤΡΑΚ, με αυτή την κίνηση, αφουγκράζεται τις διεθνείς τάσεις της αγοράς, ανταποκρινόμενη δυναμικά και ουσιαστικά στις ανάγκες των καταναλωτών με ποιότητα και ιδιαίτερα ελκυστικές οικονομικά προτάσεις.

