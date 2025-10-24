Με απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών – Πτώση 1,32% για τον Γενικό Δείκτη
Ισχυρές πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές, ενώ ΟΛΠ, ΟΠΑΠ και Elvalhalcor κατέγραψαν άνοδο
Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών του χρηματιστηρίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.
Η αγορά διόρθωσε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,56%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.011,41 μονάδες, στα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας, σημειώνοντας πτώση 1,32%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.045,18 μονάδες (+0,33%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,20%, από τις αρχές Οκτωβρίου σημειώνει πτώση 1,12%, ενώ από τις αρχές του έτους παρουσιάζει κέρδη σε ποσοστό 36,86%.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση μειώθηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 234,01 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.824.877 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,66%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+2,51%), του ΟΠΑΠ (+0,55%) και της Elvalhalcor (+0,49%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-4,00%), της Eurobank (-3,57%), της Metlen (-3,41%), της Σαράντης (-2,77%), της Optima Bank (-2,22%) και της Κύπρου (-2,01%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 23.334.032 και 5.706.247 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 83,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 30,08 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 51 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Έλτον Χημικά (+7,80%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (+6,20%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Foodlink (-5,71%) και Χαϊδεμένος (-5,45%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 8,4800 αμετάβλητη
ΚΥΠΡΟΥ: 7,8000 -2,015
METLEN: 42,5000 -3,41%
OPTIMA: 7,9300 -2,22%
ΤΙΤΑΝ: 39,2500 +0,13%
ALPHA BANK: 3,5900 -0,28%
AEGEAN AIRLINES: 13,2000 -1,79%
VIOHALCO: 8,1600 -0,97%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,1000 -0,52%
ΔΑΑ: 10,0600 -0,40%
ΔΕΗ: 14,7000 -0,14%
COCA COLA HBC: 39,9200 αμετάβλητη
ΕΛΠΕ: 8,2000 αμετάβλητη
ELVALHALCOR: 3,0650 +0,49%
ΕΘΝΙΚΗ: 12,7250 -4,00%
ΕΥΔΑΠ: 7,0000 αμετάβλητη
EUROBANK: 3,3750 -3,57%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,2500 -0,68%
MOTOR OIL: 25,1400 -1,41%
JUMBO: 26,9800 -0,30%
ΟΛΠ:44,9000 +2,51%
ΟΠΑΠ: 18,3000 +0,55%
ΟΤΕ: 16,0000 +0,25%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0800 -0,92%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6400 -2,77%
