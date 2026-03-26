Κατώτατος μισθός: Η αύξηση από την 1η Απριλίου συμπαρασύρει σειρά επιδομάτων – Ποιοι θα δουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη

Η αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, θα επιφέρει σημαντικές αναπροσαρμογές σε σειρά επιδομάτων και τριετιών, καθώς πολλά υπολογίζονται με βάση τον βασικό μισθό.

Ο νέος κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ, επηρεάζοντας τόσο τον ιδιωτικό τομέα όσο και τα κοινωνικά επιδόματα.

Αναπροσαρμογή επιδομάτων

Το πρώτο επίδομα που θα αυξηθεί είναι το επίδομα ανεργίας, από 509,70 σε 540,38 ευρώ (55% του κατώτατου μισθού), ενώ αντίστοιχα αυξάνεται και το ημερομίσθιο ανεργίας από 20,38 σε 21,60 ευρώ. Ακολουθούν μεταξύ άλλων:

Επίδομα άδειας: 556,05 → 590 ευρώ

Βοήθημα ανεργίας μη μισθωτών: 509,07 → 540,38 ευρώ

Επίδομα γάμου: 83 → 87,98 ευρώ (10% του κατώτατου)

Μηνιαίο επίδομα τριετιών: 83 → 87,99 ευρώ

Στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία θα δουν περαιτέρω αυξήσεις:

Με μία τριετία: 1.016 ευρώ

Με δύο τριετίες: 1.117 ευρώ

Με τρεις τριετίες: 1.230 ευρώ

Ποια άλλα επιδόματα θα επηρεαστούν

Επίδομα μητρότητας (9 μήνες): 7.470 → 7.919,69 ευρώ

Επίδομα γονικής άδειας: 1.660 → 1.759,9 ευρώ

Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη: 2.490 → 2.639,8 ευρώ

Επίδομα διαθεσιμότητας: 83 → 87,99 ευρώ

Εποχικό επίδομα οικοδόμων: 960,11 → 1.017,9 ευρώ

Ειδικά βοηθήματα, όπως αποφυλακισμένων, θυμάτων βίας και απεξαρτημένων: 764,25 → 810,25 ευρώ

Παράλληλα, αυξάνεται και το κόστος αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης, το οποίο συνδέεται με τον κατώτατο μισθό και ανέρχεται στο 20% αυτού. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αποφύγουν την επιβάρυνση υποβάλλοντας σχετική αίτηση πριν από την 1η Απριλίου 2026.