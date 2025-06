Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε νέα μείωση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%.

Πρόκειται για την όγδοη μείωση από τον Ιούνιο του 2024, οπότε ξεκίνησε η νομισματική χαλάρωση από την ΕΚΤ, αντανακλώντας την επιβράδυνση του πληθωρισμού και τις αυξανόμενες ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης.

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω υποχώρησης του πληθωρισμού στο 1,9% στην Ευρωζώνη τον Μάιο, κάτω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών στην ενέργεια.

Παράλληλα, η οικονομική δραστηριότητα παραμένει υποτονική, με την Κομισιόν να αναθεωρεί την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2025 στο 0,9%, έχοντας επηρεαστεί από τις εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξει ακόμη μία μείωση εντός του 2025, πιθανότατα το φθινόπωρο, έπειτα από μία καλοκαιρινή παύση προκειμένου να σταθμιστούν τα δεδομένα μέχρι τότε.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ θα αναλύσει τις σκέψεις που οδήγησαν στη λήψη αυτών των αποφάσεων στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Later today: watch live as ECB President Christine @Lagarde explains the latest monetary policy decisions.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Ειδικότερα, η απόφασή του να μειώσει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων – το επιτόκιο με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής – βασίζεται στην επικαιροποιημένη αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.

We cut our key interest rates by 0.25 percentage points.



Inflation is currently around our 2% target.



Read today’s monetary policy decisions https://t.co/emy3dvvpjz pic.twitter.com/c2ohoS7H99