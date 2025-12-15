Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αλλάζει πίστα

Τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΠΑ Εμπορίας δείχνει με έργα και όχι με λόγια πως το προφίλ της έχει αλλάξει οριστικά. Από παραδοσιακός προμηθευτής φυσικού αερίου για την εγχώρια αγορά, μετατρέπεται σε παίκτη με περιφερειακή ακτινοβολία, διεκδικώντας ρόλο στον ενεργειακό σχεδιασμό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εξωστρέφεια δεν αποτελεί πλέον στόχο, αλλά πραγματικότητα.

Η σύσταση της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε., σε συνεργασία με τον όμιλο ΑΚΤΩΡ, αποτελεί ένα κομβικό βήμα για την εξωστρέφεια της ΔΕΠΑ. Η νέα εταιρεία, στην οποία ο όμιλος ΑΚΤΩΡ συμμετέχει μέσω της θυγατρικής Aktor Energy κατά 60 % και η ΔΕΠΑ κατά 40 %, έχει στόχο την εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή LNG από την Ελλάδα σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σημειώνεται ότι η συμφωνία με την Venture Global προβλέπει ελάχιστη προμήθεια 0,5 εκατομμυρίων τόνων LNG ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης ως 1,5 εκατομμύρια τόνοι από το 2030 και διάρκεια 20 ετών.

Η νέα κατεύθυνση δεν αφορά μόνο τη σύναψη συμφωνιών αλλά τη δημιουργία ενός νευραλγικού ενεργειακού διαδρόμου. Η Ελλάδα αναδεικνύεται πλέον σε πύλη εισόδου LNG και φυσικού αερίου για την περιοχή, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και τις υποδομές της, όπως το τερματικό FSRU στην Αλεξανδρούπολη και ενεργοποιώντας τον Κάθετο Διάδρομο που διασυνδέει Ελλάδα – Βουλγαρία – Ρουμανία – Ουκρανία.

Για τη ΔΕΠΑ, αυτά τα βήματα σημαίνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα: πρώτον, μετεξέλιξη σε καθετοποιημένο όμιλο ενέργειας που δεν περιορίζεται στην εγχώρια προμήθεια αλλά επεκτείνει το αποτύπωμά του στο εμπόριο, τη μεταφορά και την εξαγωγή. Και δεύτερον, ανάληψη κρίσιμου ρόλου στη διαμόρφωση της περιφερειακής ενεργειακής σταθερότητας, κάτι που ξεπερνά τα όρια μιας απλής εταιρικής δραστηριότητας και εισέρχεται στη σφαίρα της γεωπολιτικής και της αγοράς ενέργειας.

Ταυτόχρονα, η ΔΕΠΑ δεν αφήνει στην άκρη τον εθνικό της ρόλο. Διατηρεί τη δέσμευση για ενεργειακή ασφάλεια στην ελληνική αγορά, επενδύει σε υποδομές (ΑΠΕ, σύγχρονες θερμοηλεκτρικές μονάδες με καύσιμο το φυσικό αέριο), νέα καύσιμα (βιομεθάνιο, πράσινο υδρογόνο) και διεθνή εξωστρέφεια, δείχνοντας ότι η ανάπτυξη και η σταθερότητα μπορούν να προχωρούν παράλληλα.

Η αλλαγή σκηνικού για την εταιρεία είναι ορατή. Σε μια αγορά που αλλάζει ταχύτατα, με νέες ροές ενέργειας, αυξημένες ανάγκες διαφοροποίησης και εντεινόμενη γεωπολιτική πίεση, η ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται εν κινήσει. Με τεχνοκρατική επάρκεια, στρατηγική διορατικότητα και μια σαφή κατεύθυνση για το μέλλον κερδίζει το στοίχημα της ανάπτυξης.