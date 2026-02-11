Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιάννης Τρίκαρδος: Πέθανε ο πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου

Ταύτισε την πορεία του με την οικογενειακή εταιρεία TRICARDOS S.A.

Γιάννης Τρίκαρδος: Πέθανε ο πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου
ΑΠΕ ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Στο πένθος βυθίστηκε ο επιχειρηματικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Γιάννη Τρίκαρδου επικεφαλή της Tricardos, πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου και ιδρυτικό στέλεχος της Lifeline Hellas.

Ο κ. Τρίκαρδος σύνδεσε το όνομα του με το επιχειρείν αλλά και την φιλανθρωπία. Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας από την Αίγυπτο, ο Γιάννης Τρίκαρδος, έχει ζήσει όλο το φάσμα της οικονομικής και πολιτικής ζωής στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και μετά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν παντρεμένος με την Έμη Τρίκαρδου και αφήνει πίσω του τα παιδιά του, Βασίλη, Παναγή και Απόστολο Τρικάρδο που συνεχίζουν την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας.

Δραστηριοποιήθηκε έντονα στον φιλανθρωπικό τομέα και υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος της Lifeline Hellas, της ανθρωπιστικής οργάνωσης που στήριξε νοσοκομεία, παιδιατρικές μονάδες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η TRICARDOS S.A. είναι ελληνική οικογενειακή εμπορική εταιρεία με μακρά παρουσία στην αγορά, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των εισαγωγών, των αντιπροσωπειών και της διανομής εξειδικευμένων βιομηχανικών και τεχνολογικών προϊόντων. Λειτουργεί κατά βάση ως εταιρεία B2B, εκπροσωπώντας διεθνείς οίκους και διατηρώντας συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανικούς πελάτες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
“Μπλόκο” στα social media για τους 15άρηδες – Το παράδειγμα της Αυστραλίας και η γνώμη των ειδικών
ΕΛΛΑΔΑ

“Μπλόκο” στα social media για τους 15άρηδες – Το παράδειγμα της Αυστραλίας και η γνώμη των ειδικών

Όταν έχουν ελεύθερο χρόνο, δεν ψάχνουν πια την παρέα στην πλατεία ή το παιχνίδι στη γειτονιά. «Θα κάτσω στο κινητό μου», λένε χωρίς δεύτερη σκέψη οι έφηβοι, αποτυπώνοντας μια πραγματικότητα που προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Με τα social media να εμφανίζουν χαρακτηριστικά εθισμού σε μικρές ηλικίες, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εφαρμόσει και στην Ελλάδα […]