Γιάννης Τρίκαρδος: Πέθανε ο πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου

Στο πένθος βυθίστηκε ο επιχειρηματικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Γιάννη Τρίκαρδου επικεφαλή της Tricardos, πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου και ιδρυτικό στέλεχος της Lifeline Hellas.

Ο κ. Τρίκαρδος σύνδεσε το όνομα του με το επιχειρείν αλλά και την φιλανθρωπία. Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας από την Αίγυπτο, ο Γιάννης Τρίκαρδος, έχει ζήσει όλο το φάσμα της οικονομικής και πολιτικής ζωής στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και μετά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν παντρεμένος με την Έμη Τρίκαρδου και αφήνει πίσω του τα παιδιά του, Βασίλη, Παναγή και Απόστολο Τρικάρδο που συνεχίζουν την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας.

Δραστηριοποιήθηκε έντονα στον φιλανθρωπικό τομέα και υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος της Lifeline Hellas, της ανθρωπιστικής οργάνωσης που στήριξε νοσοκομεία, παιδιατρικές μονάδες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η TRICARDOS S.A. είναι ελληνική οικογενειακή εμπορική εταιρεία με μακρά παρουσία στην αγορά, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των εισαγωγών, των αντιπροσωπειών και της διανομής εξειδικευμένων βιομηχανικών και τεχνολογικών προϊόντων. Λειτουργεί κατά βάση ως εταιρεία B2B, εκπροσωπώντας διεθνείς οίκους και διατηρώντας συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανικούς πελάτες.