Fuel Pass: Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί – H αλλαγή στα κριτήρια για την έκδοση της κάρτας

Το Fuel Pass αποτελεί ένα από τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην Μέση Ανατολή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην δήλωση το πρωί της Δευτέρας (23/3) τόνισε πως χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων. Αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε ταξί.

Ειδικότερα, μεσοσταθμικά η στήριξη υπολογίζεται στα 36 λεπτά το λίτρο που σημαίνει πως με μία μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο. Παράλληλα, Τα κριτήρια για την έκδοση αυτής της κάρτας θα είναι διευρυμένα, ώστε να καλύπτουν περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

«Το μήνυμά μας, συνεπώς, είναι ένα: η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα. Ενώ η πατρίδα μας θα ξεπεράσει και πάλι όλες τις τρικυμίες που προκαλούν γεγονότα πέρα από τα σύνορά της, έχοντας καθημερινό όπλο την ενότητα και την κοινωνική της συνοχή. Σε αβέβαιες εποχές η πατρίδα χρειάζεται σταθερή πυξίδα στον προσανατολισμό της», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για αβέβαιη κατάσταση στην Μέση Ανατολή καθώς κανείς δεν έχει εγγυηθεί ότι θα λήξει σύντομα η σύγκρουση που ξέσπασε στα τέλη του περασμένου μήνα.

Το Fuel Pass είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2022, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τότε, το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό ανήλθε περίπου στα 200 εκατ. ευρώ και κάλυψε εκατομμύρια πολίτες.

Η διαφορά σε σχέση με παλαιότερες εφαρμογές είναι ότι το μέτρο συνδέεται πιο άμεσα με τη χρήση, καθώς η ψηφιακή κάρτα μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο σε πρατήρια καυσίμων αλλά και σε ΜΜΜ και ταξί. Έτσι, η επιδότηση αποκτά πιο πρακτικό χαρακτήρα και δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο ρεζερβουάρ.