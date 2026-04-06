Fuel Pass 2026: Ανοίγει σήμερα Μεγάλη Δευτέρα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Ανοίγει σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6/4, η πλατφόρμα του fuel pass 2026 για τις αιτήσεις, με τα χρήματα να μπαίνουν εντός 48 ωρών είτε στις ψηφιακές κάρτες είτε στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το fuel pass είναι ύψους 50 ευρώ (60 στα νησιά) για τα αυτοκίνητα και 30 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες (35 ευρώ στα νησιά).

Τα κριτήρια (φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο) καλύπτουν το 75 % των οδηγών.

Βασική προϋπόθεση είναι το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας. Αντίθετα, δεν γίνεται δεκτό εταιρικό όχημα που έχει παραχωρηθεί στον εργαζόμενο από επιχείρηση μέσω leasing, καθώς η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο προσωπική χρηματοδοτική μίσθωση που έχει συναφθεί στα στοιχεία του ίδιου του δικαιούχου.

Σημειώνεται ότι το fuel pass δίνεται σε όλους τους δικαιούχους με ΙΧ αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι όσοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με κινητήρες diesel θα έχουν διπλή ενίσχυση, δηλαδή την επιδότηση 20 λεπτών στο diesel και το fuel pass.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία για τη μέση κατανάλωση καυσίμων ανά την Ελλάδα. (70 λίτρα το μήνα), τα 50 ευρώ του fuel pass αντιστοιχούν σε επιδότηση περίπου 36 λεπτά το λίτρο.

Η αίτηση υποβάλλεται με κωδικούς taxisnet. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει καταχωρισμένο κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ενώ αν επιλέξει πίστωση σε λογαριασμό θα πρέπει να δηλώσει ενεργό IBAN στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξουσιοδότησης εκπροσώπου.

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για αγορά καυσίμων, για πληρωμές σε ταξί και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Από την άλλη πλευρά, η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό δίνει μικρότερο ποσό, αλλά δεν έχει τους περιορισμούς της ψηφιακής κάρτας.

Το fuel pass είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, την εφορία, δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές.