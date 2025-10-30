Φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε έως και 50.000 ευρώ
Αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που αφορούν τον Σεπτέμβριο
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 30 Οκτωβρίου η κλήρωση της φορολοταρίας, για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που αφορούν τον Σεπτέμβριο του 2025.
Δείτε εδώ τους τυχερούς λαχνούς
Μπορείτε να δείτε αν κερδίσατε μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς Taxis.
Ο πρώτος τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ με τα υπόλοιπα έπαθλα να διαμορφώνονται κλιμακωτά, ενώ τα ποσά είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.
