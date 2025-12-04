Έρευνα της ΕΣΕΕ για την φετινή Black Friday: Οι μισές επιχειρήσεις έμειναν μέτρια ικανοποιημένες από τις πωλήσεις τους

Οι μισές επιχειρήσεις (52%) έμειναν μέτρια ικανοποιημένες από τις πωλήσεις τους, σε σχέση με τις προσδοκίες τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) για την κίνηση της εμπορικής αγοράς κατά τη φετινή «Black Friday».

Με αφορμή την έρευνα, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, δυστυχώς επιβεβαιώνουν την αρνητική πορεία του τζίρου στο λιανικό εμπόριο, τόσο σε σχέση με την περυσινή “Black Friday”, όσο και το φθινόπωρο συνολικά. Παρότι χιλιάδες έμποροι επέλεξαν να κάνουν υψηλές προσφορές στους περισσότερους κωδικούς τους, και μάλιστα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τελικά πέρασαν κάτω από τον πήχη των προσδοκιών τους για μια σημαντική τόνωση των εσόδων, που θα αντιστάθμιζε τις απώλειες όλων των προηγούμενων μηνών. Με το υψηλό λειτουργικό κόστος να επιμένει, οι εμπορικές επιχειρήσεις εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στην εορταστική περίοδο για μια θετική ανατροπή στο τέλος του 2025, στο πιο σημαντικό ετήσιο ραντεβού τους με τους καταναλωτές».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο πανελλαδικό δείγμα 258 επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου που πραγματοποιούν εκπτώσεις. Τα βασικά συμπεράσματα είναι: