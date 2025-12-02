Επίδομα 400 ευρώ για άνεργους ναυτικούς: Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα καταβληθεί

Αυτά τα Χριστούγεννα οι άνεργοι ναυτικοί θα λάβουν επίδομα ύψους 400 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Το συγκεκριμένο επίδομα απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ναυτικών οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας και στοχεύει στην ενίσχυση τους ενόψει της εορταστικής περιόδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα 400 ευρώ, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας. Η καταβολή του ποσού θα πραγματοποιείται σταδιακά, στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι κατηγορίες δικαιούχων

Για να λάβει κάποιος το επίδομα, πρέπει να πληροί μία από τις εξής προϋποθέσεις θαλάσσιας υπηρεσίας:

πάνω από 5 έτη υπηρεσίας και τουλάχιστον 10 μήνες την τελευταία τριετία, ή

τουλάχιστον 20 μήνες υπηρεσίας την τελευταία πενταετία.

Παράλληλα, το διάστημα ανεργίας έως τις 25 Δεκεμβρίου 2025 πρέπει να κυμαίνεται από 30 ημέρες έως 24 μήνες.

Ειδικές κατηγορίες

Το επίδομα καταβάλλεται επίσης: