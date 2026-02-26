Επιχείρηση “φρένο” στον παράνομο τζόγο: Έρχονται ποινές φυλάκισης, βαριές “καμπάνες” και σφράγιση καταστημάτων

Με ένα πλέγμα αυστηρών μέτρων επιχειρεί η κυβέρνηση να βάλει «φρένο» στον παράνομο τζόγο, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών να παρουσιάζεται σήμερα Πέμπτη 26/2 στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Τις σχετικές ρυθμίσεις θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, που συνεδριάζει στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παράνομος τζόγος εκτιμάται ότι στοιχίζει οικονομικά στο κράτος περίπου 1,6 δισ. ευρώ, ενώ σημαντικές είναι και οι κοινωνικές συνέπειες.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο προβλέπει βαριές ποινές φυλάκισης, υψηλά χρηματικά πρόστιμα, σφράγιση καταστημάτων και αφαίρεση αδειών.

Η κυβέρνηση προχωρά στην αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας σε Ίντερνετ καφέ, τα οποία συχνά λειτουργούν ως «βιτρίνες» για παράνομες δραστηριότητες.

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στο ποινικό σκέλος, ώστε το νέο πλαίσιο να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επιτήδειους.

Έτσι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, όσοι διοργανώνουν παίγνια χωρίς άδεια θα αντιμετωπίζουν βαριές ποινές φυλάκισης και υψηλά χρηματικά πρόστιμα, ενώ στις περιπτώσεις τυχερών παιγνίων οι κυρώσεις γίνονται ακόμη πιο αυστηρές, φτάνοντας μέχρι και πολυετείς καθείρξεις.

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία για τον παράνομο τζόγο

Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π), το 2024 σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένα site, σε παράνομες λέσχες και σε παράνομα καζίνο.

Τα ποσά που συνολικά αφορούσαν αυτές τις οντότητες εκτιμώνται σε περίπου 1,67 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος περίπου μισό δισεκατομμύριο. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει ήδη μία blacklist παράνομων παρόχων που μετρά σχεδόν 11.000 ιστοτόπους.

Διατάξεις για συνταξιοδοτικά, μισθολογικά και φορολογικά θέματα

Επίσης, στο νομοσχέδιο για τον παράνομο στοιχηματισμό θα ενσωματωθούν και άλλες διατάξεις για συνταξιοδοτικά, μισθολογικά και φορολογικά θέματα.

Ειδικότερα προβλέπεται:

-Η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων το χρόνο αντί ενός σε περίπου 50.000 ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν «εκτός έδρας» και νοικιάζουν σπίτι στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που εμπίπτει στο μέτρο) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

-Η επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία με εφαρμογή κινητού και QR code. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναπτύσσει νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι αγρότες θα λαμβάνουν άμεση έκπτωση 0,41 ευρώ/λίτρο κατά την πληρωμή στα πρατήρια. Το νέο σύστημα που θα ενεργοποιηθεί βασίζεται σε μια ειδική εφαρμογή που θα διατίθεται μέσω του MyData App της ΑΑΔΕ.

-Η απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης

-Η αυτόματη διαγραφή από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης των ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει η απαγόρευση νέων αδειών και μεταβιβάζονται είτε με αγοραπωλησία είτε με γονική παροχή είτε με κληρονομιά. Επίσης, για όσο διάστημα ισχύει ο περιορισμός δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή τους στο Μητρώο.