Μείωση κατά 25 μονάδες στα επιτόκια ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβεβαιώνοντας τους αναλυτές η ΕΚΤ ανακοίνωσε πως μειώνει τα τρία βασικά επιτόκια.

Ειδικότερα, η απόφασή του να μειώσει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων – το επιτόκιο με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής – βασίζεται στην επικαιροποιημένη αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Πέραν της Πέμπτης, οι επενδυτές βλέπουν τουλάχιστον δύο ακόμη μειώσεις μέχρι το τέλος του έτους, καθώς ένα ισχυρότερο ευρώ συμβάλλει στη συγκράτηση των πιέσεων στις τιμές. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί με διατηρήσιμο τρόπο στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Ιδίως υπό τις τρέχουσες συνθήκες εξαιρετικής αβεβαιότητας, θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία.

We cut our key interest rates by 0.25 percentage points.



We did this because inflation is on track to settle at around our 2% target.



