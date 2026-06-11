ΕΚΤ: Αύξησε τα επιτόκια στο 2,25%, κατά 25 μονάδες βάσης

Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT), αλλάζοντας στρατηγική μετά από τρία χρόνια ως απάντηση στην άνοδο του πληθωρισμού που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Με πάνω από τρεις μήνες συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή έχει προκληθεί αβεβαιότητα διαρκείας στην αγορά πετρελαίου, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν πληθωριστικές πιέσεις θεωρώντας ότι αυτή η αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων της ΕΚΤ δεν θα είναι η τελευταία για το 2026.

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Ο πληθωρισμός, ο οποίος έφτασε το 3,2% τον Μάιο, είναι πιθανό να επιταχυνθεί περαιτέρω, με τους αναλυτές να αναμένουν απότομες αναθεωρήσεις των προβλέψεων προς τα πάνω για το τρέχον και το επόμενο έτος.

Ωστόσο, αυτή η προοπτική πρέπει να σταθμιστεί με τις ενδείξεις για πενιχρή οικονομική ανάπτυξη. Οι έρευνες κατέδειξαν πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Μάιο, ωθώντας ορισμένους να αναρωτηθούν πόσο απότομα μπορεί να αυξηθεί το κόστος δανεισμού χωρίς να προκληθεί ύφεση.

Σύμφωνα με την σημερινή απόφαση της ΕΚΤ «το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να καθορίσει τη νομισματική πολιτική έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Σύμφωνα με αυτή τη δέσμευση, αποφάσισε σήμερα να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις και η απόφαση για αύξηση των επιτοκίων είναι ισχυρή σε μια σειρά από σενάρια που χαρτογραφούν πώς το σοκ μπορεί να εξελιχθεί και να επηρεάσει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ».