ΕΑΕΕ: Άνοδος 3% στις ασφαλίσεις περιουσίας το 2024
Δηλώθηκαν 11.917 περιστατικά ζημιών
Στα 1.341.599 ανέρχεται το ύψος των συμβολαίων ασφάλισης περιουσίας το 2024, παρουσιάζοντας άνοδο 3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων παρουσίασε άνοδο 14,1% σε σχέση με το 2023 και διαμορφώθηκε στα 348.952.409.292 ευρώ, ενώ το 2024 δηλώθηκαν 11.917 περιστατικά ζημιών (μείωση 54,4% σε ετήσια βάση), με τις πληρωθείσες αποζημιώσεις να διαμορφώνονται στα 26,78 εκατ. ευρώ, δηλαδή να είναι μειωμένες 83,3% στο έτος.
Επιπλέον, τα απόθεμα εκκρεμών ζημιών διαμορφώνεται στα 229,22 εκατ. ευρώ δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 66,5% σε σχέση με το 2023.
Σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις το 2023 ήταν αυξημένες, λόγω των επιπτώσεων του φαινομένου Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023.
