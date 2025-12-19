Δώρο Χριστουγέννων 2025: Τέλος χρόνου σήμερα για τους εργοδότες – Αυτόφωρο αν δεν καταβληθεί εγκαίρως

Εκπνέει σήμερα Παρασκευή 19/12 η προθεσμία για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Το Δώρο αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό για τους μισθωτούς και σε 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο, βάσει των τακτικών αποδοχών της 10ης Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσοι εργοδότες δεν το καταβάλλουν σήμερα, προκειμένου να πιστωθεί στους λογαριασμούς των εργαζομένων μέχρι 21/12, θα έχουν συνέπειες.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν να προσφύγουν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για τη σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς.

Η αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για άσκηση ατομικής δίωξης κατά του εργοδότη και ταυτόχρονα στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με:

-σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου,

-πλήρη ή μερική απασχόληση, σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πώς θα το υπολογίσετε

Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα μέσω της online εφαρμογής που έχει δημιουργήσει το ΚΕΠΕΑ στην ιστοσελίδα του ή μέσω του app, να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται στο παρακάτω σύνδεσμο: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου. Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1 η Μαΐου έως την 31 η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας). Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.