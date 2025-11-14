Temu – Shein: Μέχρι ποιο ποσό δεν επιβάλλονται δασμοί και έως πότε διατηρείται το μέτρο

Στο πρόσφατο Ecofin, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υποστήριξε την πλήρη κατάργηση του ελάχιστου ορίου των 150 ευρώ, πάνω από το οποίο σήμερα επιβάλλονται δασμοί σε μικρές αποστολές από τρίτες χώρες, κυρίως από την Κίνα.

Το μέτρο αφορά κυρίως τις αγορές των καταναλωτών από δημοφιλή ηλεκτρονικά καταστήματα όπως το Temu και το Shein. Σύμφωνα με τον υπουργό, η εφαρμογή δασμών ακόμη και σε δέματα χαμηλής αξίας είναι «καθοριστική για τη διαφάνεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις».

Η Ελλάδα υποστηρίζει την άμεση εφαρμογή του μέτρου από τις αρχές του 2026, αντί για το 2028 που είχε προγραμματιστεί αρχικά. Η πρόταση της Κομισιόν είχε παρουσιαστεί ήδη από τον Φεβρουάριο με ορίζοντα εφαρμογής τα μέσα του 2028, στο πλαίσιο συνολικής μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης για εναρμόνιση διαδικασιών και δεδομένων μεταξύ των κρατών-μελών.

Η πίεση από χώρες της ΕΕ και την Επιτροπή επισπεύδει την εφαρμογή του μέτρου, με το νέο καθεστώς δασμολόγησης να αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το πρώτο τρίμηνο του 2026, μέσω μεταβατικού συστήματος που θα εγκριθεί επισήμως στο επερχόμενο Ecofin στις 12 Δεκεμβρίου.