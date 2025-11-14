Τι αλλάζει με τους δασμούς στα μικροδέματα από Temu και Shein – Πόσο θα αυξηθούν οι τιμές στα προϊόντα

Αμυντικές γραμμές για να αναχαιτίσει την επέλαση των μεγάλων ασιατικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η TEMU, Shein, Alibaba επιστρατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες Πέμπτη 13/11, το Ecofin δεσμεύτηκε να επισπευθεί η διαδικασία εξέτασης του πλαισίου για φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που προέρχονται από τρίτες χώρες και ως επί τον πλείστον από την Κίνα, μέσω της κατάργησης της απαλλαγής από δασμούς των προϊόντων μικρής αξίας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε δέμα από τρίτη χώρα μπορεί να επιβαρυνθεί με δασμό, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος.

Έτσι, το 2026 αναμένεται να τεθεί επί τάπητος η διαδικασία για επιβολή “εξόδων διεκπεραίωσης” επί κάθε μικρού πακέτου που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν ηλεκτρονικές αγορές από τις πλατφόρμες Shein και Temu.

Για παράδειγμα, ένα προϊόν που κοστίζει 12 ευρώ, μπορεί να φτάσει έως 15-16 ευρώ, να έχει δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 20-25%.

Αν το προϊόν έχει υψηλό δασμό 12%, όπως είναι στα ρούχα, τότε η αύξηση μπορεί να φτάσει 35% έως 45%.

Επίσης, οι υπουργοί Οικονομικών αποφάσισαν την ανάγκη θέσπισης μεταβατικού συστήματος για την φορολόγηση των μικρών πακέτων που θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του επόμενου έτους.

«Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, το Συμβούλιο δεσμεύτηκε επίσης σήμερα να εργαστεί για μια απλή, προσωρινή λύση για την επιβολή τελωνειακών δασμών σε τέτοια εμπορεύματα το συντομότερο δυνατό το 2026 και μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο κόμβος τελωνειακών δεδομένων το 2028. Οι εργασίες για την ανάπτυξη της λύσης θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες» ανέφερε το ανακοινωθέν για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου, που παραπέμπει σε εφαρμογή των μέτρων αυτών μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης του ECOFIN στις Βρυξέλλες, χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σημαντική πολιτική για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χαρακτηρίζει το ζήτημα το ΥΠΕΘΟ. Όπως είπε:

«Σε αυτές τις δύο ημέρες των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN, συζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ και τη ρύθμιση των stablecoins έως τη φορολόγηση της ενέργειας και την μεταρρύθμιση των τελωνείων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του ελάχιστου ποσού των 150 ευρώ, επιτρέποντας έτσι την δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες εντός των συνόρων της ΕΕ.

Πιστεύουμε ότι η πολιτική αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη θέση της Γαλλίας να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό ζητώντας την άμεση εφαρμογή σε ακόμη πιο πρώιμο χρονοδιάγραμμα, από τις αρχές του 2026. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ένωση συνολικά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση μελέτη της ΕΣΕΕ, η αξία της παγκόσμιας αγοράς B2C διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή των διαδικτυακών αγορών που πραγματοποιούνται μεταξύ διαφορετικών χωρών, αναμένεται να φτάσει τα 7,9 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 (Statista, 2030).

Ανάλογη στροφή προς αυστηρότερη εποπτεία των εισαγωγών μικρής αξίας έχει γίνει και στις ΗΠΑ, οι οποίες από τον Μάιο κατάργησαν τον δικό τους κανόνα απαλλαγής (de minimis) για προϊόντα από Κίνα και Χονγκ Κονγκ κάτω των 800 ευρώ.