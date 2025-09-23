Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία – Στις 2.058,75 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.050 μονάδων. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.058,75 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,79%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.071,52 μονάδες (+1,41%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 127,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+2,50%), της Alpha Bank (+1,83%), της Optima Bank (+1,73%) και της Πειραιώς (+1,69%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Μetlen (-1,06%), του ΟΛΠ (-0,92%) και της Aktor (-0,73%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 3.772.459 και 3.398.460 μετοχές, αντιστοίχως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 21,89 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 16,51 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 58 μετοχές, 41 πτωτικά και 25 παραμένουν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+13,66%) και Χαϊδεμένος (+10,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (-10,00%) και Παΐρης (-6,36%).