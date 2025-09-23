Χρηματιστήριο: Ανοδικές τάσεις στο άνοιγμα – Στις 2.056,23 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.050 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.056,23 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,67%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,61 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,70%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,44%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,08%), της Metlen (+1,00%), της Πειραιώς (+0,99%) και του ΔΑΑ (+0,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-0,46%) και της Aktor (-0,37%).

Ανοδικά κινούνται 66 μετοχές, 21 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Minerva (+6,49%) και Κέκροψ (+4,74%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Παϊρης (-8,18%) και Νάκας (-5,56%).