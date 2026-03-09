Χρηματιστήριο: Στις 2.094,58 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 1,32%

Περιορίζονται σημαντικά οι αρχικές απώλειες, στο Χρηματιστήριο, που ξεπερνούσαν το 4%, καθώς εκδηλώνεται προσπάθεια «ανάδυσης» από τα χαμηλά των 2.036 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση σε θετικό έδαφος κινούνται οι μετοχές της Motor Oil και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 14:45, διαμορφώνεται στις 2.094,58 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,32%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.036,77 μονάδες (-4,04%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 205,37 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 2,29%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν μόνο οι μετοχές της Motor Oil (+1,63%) και των ΕΛΠΕ (+0,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-5,17%), της Viohalco (-4,64%), της Titan (-3,98%), της Σαράντης (-3,93%) και της Optima Bank (-3,86%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 9.305.534 και 5.921.576 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 31,99 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 25,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 10 μετοχές, 104 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Χαϊδεμένος (+2,78%) και Λανακάμ(κ) (+1,96%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Μουζάκης(κ) (-8,20%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-5,59%).